В Україні стався землетрус: що відомо

В Україні стався землетрус. Це природне явище сталось у Закарпатській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інформація з населених пунктів не поступала.
"Координати епіцентру - широта 48.11 гр., довгота 22.62 гр. Глибина гіпоцентру 0.5 +-1.4км", - повідомили в прес-службі.
Зазначимо, вчора стався землетрус у Польщі. Землетрус магнітудою 4,6 зафіксували на південному заході країни. Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило.