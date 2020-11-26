В Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для COVID-19

В Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Станом на 26 листопада заповнені 50,7% ліжок, що на 1,2% менше, ніж днем раніше.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація із заповненістю ліжок спостерігається у Полтавській (зайняті 70,3%), Миколаївській (66%), Кіровоградській (64,6%), Запорізькій (61,7%) та Чернігівській (61,4%). У Києві зайняті 55,8% ліжок.

Найменше заповнені лікарняні ліжка в Херсонській (17,8%), Луганській (26,1%), Тернопільській (38,4%), Сумській (42,4%) та Житомирській (44,7%) областях.

Всього введено в країні вже 54 347 ліжок.

При цьому в країні продовжується зростання захворюваності COVID-19. Зараз цей показник становить 463 при нормі 40, тоді як днем раніше він становив 451,7. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 899,4. У Києві показник становить 555.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу - заразилися 15 331 людина.

Також РБК-Україна писало, що в Києві, Одесі, Черкаській і Сумській областях спостерігається напружена ситуація з ліжками для пацієнтів з COVID-19.