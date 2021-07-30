ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні продовжать карантин, - МОЗ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 30 липня 2021 10:03
В Україні продовжать карантин, - МОЗ Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що карантин в країні буде продовжений. На скільки часу його продовжать, він не повідомив.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву в ефірі "Сніданку з 1+1".

Кузін зазначив, що є області, в яких погіршується COVID-статистика. Це райони Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей, але Київ сюди не входить, уточнив він.

"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", - заявив Кузін.

Нагадаємо, Кабмін змінив умову роботи шкіл під час карантину.

Раніше Кузін заявив, що сьогодні немає тенденції для виходу України з "зеленої" зони адаптивного карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Карантин
NEWS
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
DAILY
Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії
Владислав Красінський, Олег Черниш Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії