В Україні продовжать карантин, - МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що карантин в країні буде продовжений. На скільки часу його продовжать, він не повідомив.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його заяву в ефірі " Сніданку з 1+1 ".

Кузін зазначив, що є області, в яких погіршується COVID-статистика. Це райони Луганської, Донецької, Харківської, Львівської областей, але Київ сюди не входить, уточнив він.

"З приводу продовження карантину. Він буде продовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив'язується багато організаційних заходів. Тому він буде продовжений", - заявив Кузін.