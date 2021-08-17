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В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко

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Киев, Вторник 17 августа 2021 15:56
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на распоряжение.

Он дал распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации обеспечить:

  • пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации населения от коронавируса,
  • недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,
  • постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

Напомним, Минздрав призывает начать вакцинацию под открытым небом во время празднований ко Дню Независимости.

Отметим, в Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать население в центрах вакцинации.

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Вакцинация Виктор Ляшко
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В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
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