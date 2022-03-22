В Україні закликали не евакуюватися самотужки. Можна потрапити під обстріл окупантів

Як приклад віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук навела випадок, коли у Харківській області окупанти розстріляли автомобіль з цивільними, внаслідок чого усі загинули.

"Дуже прошу: не намагайтеся евакуюватися самотужки! Є серйозна загроза потрапити під обстріли. Ми розуміємо, що вам важко: не вистачає води, продуктів харчування, медикаментів і одягу. Але заради збереження життя стежте за офіційними повідомленнями", - додала Верещук.

За її словами, сьогодні уряд щодня намагається зробити усе можливе, аби організувати гуманітарні коридори.