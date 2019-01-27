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В Україні товщина снігового покриву збільшилася на 12 см

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 11:40
В Україні товщина снігового покриву збільшилася на 12 см
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено

В Україні 27 січня проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

Станом на 7 годин ранку неділі опади у вигляді снігу спостерігались у Київській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Луганській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Приріст снігового покриву 5-12 см.

Відзначимо, що в Запорізькій, Донецькій областях туман, місцями невеликий дощ і туман. На решті території без опадів.

Стан покриття на дорогах державного значення у Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Вінницькій областях - засніжений. У Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях виникла ожеледиця, у Луганській області - сніжний накат.

Нагадаємо, 27 січня 2019 року на сході, півдні та півночі України очікується мокрий сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -6.

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