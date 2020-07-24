В Україні попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 24 липня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у 9 регіонах. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях та в Криму сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, сьогодні дощі очікуються лише у Закарпатській області, на всій іншій території Україні буде спостерігатися суха погода.

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні стане теплішою вже з 24 липня, а до кінця тижня на більшість територій повернеться спека до +30 градусів і вище.