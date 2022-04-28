В Україні попередили про заморозки у ніч на 1 травня

В Україні попередили про негоду у ніч з 29 квітня по 1 травня. Очікуються заморозки в низці регіонів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Український гідрометеорологічний центр.
Очікується I рівень небезпечності.
"Вночі 29 квітня - 1 травня у північних, західних, 30 квітня та 1 травня і центральних областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 градусів", - пише пресслужба.
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