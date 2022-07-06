В Україні попередили про грози та шквали 7 липня: де очікувати негоду
Фото: в Україні попередили про грози та шквали 7 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 7 липня, в більшості областей України відзначатиметься негода. Швидкість вітру досягатиме 20 м/c.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Грози очікуються в:
- північних областях;
- більшості центральних областей;
- місцями в Одеській області;
- місцями у Миколаївській області.
Водночас в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей варто очікувати град, а також шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про наслідки серйозної негоди у Львові, яка призвела до затоплених вулиць, пошкоджених дахів та ліній електропередач.
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