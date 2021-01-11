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В Україні за надання первинної меддопомоги виплатили понад 18 млрд гривень

Автор: Юлія Струк

В Україні медичним закладам за надання первинної меддопомоги виплатили понад 18 млрд гривень. Реформа первинки стартувала у квітні 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Нацслужби здоров'я.

"На сьогодні своїх лікарів обрали понад 30 млн 870 тисяч українців. Це понад 75% населення країни. За даними електронної системи охорони здоров’я, первинну допомогу надають понад 23 400 лікарів. У 2020 році НСЗУ виплатила надавачам первинної медичної допомоги понад 18 мільярдів гривень", - вказано у повідомленні.

У НСЗУ звертають увагу, що незалежно від того, у комунальному чи приватному закладі працює лікар, який має договір з НСЗУ, пацієнт отримує у нього безоплатно весь обсяг послуг, передбачений Програмою медичних гарантій.

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Йдеться про консультації лікаря з метою профілактики та контролю захворювань, базові дослідження та аналізи, вакцинацію дітей та дорослих відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень та амбулаторне лікування основних захворювань.

Також лікар первинної меддопомоги виписує електронні рецепти, електронні направлення до фахівців спеціалізованої ланки, направлення на проведення діагностичних досліджень чи лікування.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги". Тепер діє новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян за екстреною меддопомогою.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відтік медиків з України може значно активізуватися. У європейських країнах на них зростає попит.

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