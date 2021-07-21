В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та сигарет в супермаркетах: про що йде мова

Законопроектом також пропонують перенести продажу в спеціалізовані торгові точки.
"Один з найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати масштабного дослідження впливу алкоголю на здоров'я людини. Висновок досліджень - безпечної дози алкоголю не існує. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту
Законопроет пропонують:
заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння в приміщеннях торговельних організацій, які торгують продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;
продаж вищезгаданого може здійснюватися виключно в спеціалізованих стаціонарних торгових точках (магазинах), де інші товари, крім перерахованих, не продаються.
за порушення заборони магазини, будуть платити штраф - 23 790 грн.