RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні спіймали більше 3000 порушників з перевантаженням: скільки зібрали штрафів

Фото: в Україні спіймали більше 3000 порушників з перевантаженням (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Укртрансбезпека з 1 червня відновила габаритно-ваговий контроль в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. З початку літа сума штрафів за перевищення вагових норм вже досягла 17 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укртрансбезпеки.

"Відновлення габаритно-вагового контролю на дорогах важливе, адже навіть в умовах війни ми повинні берегти дороги від руйнівної дії перевантаженого транспорту. З 1 червня вже понад 17 млн грн штрафів накладено на перевізників. Ми сподіваємося на їх розуміння і дотримання вимог законодавства", - зазначив глава "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський.

За два з половиною місяці було перевірено понад 48 тисяч вантажних автомобілів і складено 3416 постанов на загальну суму понад 17 млн грн.

Раніше повідомлялося, що "Укртрансбезпека" в серпні планує збільшити кількість працюючих комплексів вагового контролю до 38 одиниць.

Раніше ми писали, що Польща дозволила українським компаніям виконувати комерційні перевезення вантажними автомобілями екологічного стандарту ЄВРО-3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України