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В Україні з'являться військові адміністрації на базі ОДА

Автор: Валерія Поліщук

В Україні з'являться військові адміністрації на базі обласних державних адміністрацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі районних адміністрацій військових адміністрацій. Опір і відсіч будуть наростати. Необхідні логістичні рішення будуть прийняті", - заявив він.

Нагадаємо, після вторгнення російських військ на територію України низка міст перейшла в режим комендантської години.

Детальніше про те, що відбувається в Україні сьогодні, про ситуацію на Донбасі, про дії Росії і реакції на це світу - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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