В Україні з'явиться реєстр донорів крові

В Україні з'явиться Національний реєстр донорів крові та її компонентів. Відповідну постанову сьогодні прийняв Кабінет міністрів.

"24 листопада Кабінет міністрів прийняв постанову "Про деякі питання функціонування Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію в електронній системі охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Документом пропонується МОЗ, НСЗУ забезпечити створення та функціонування такого реєстру в електронній системі охорони здоров'я у строк не пізніше ніж через один рік з дня набрання чинності Законом "про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", який набрав чинності у січні цього року.

Зокрема, реєстр забезпечуватиме безпеку донора шляхом обліку даних про його медичний огляд, допуск або відсторонення від донорства. Також в реєстрі будуть відзначені всі досконалі донації і можливі ускладнення, пов'язані з нею.

Крім того, за реєстром можна буде простежити рухи донорської крові та компоненти крові від донора до реципієнта "від вени до вени". Будуть враховуватися результати як медичного огляду донорів перед донацією, так і результати тестувань крові.

Реєстр також повинен дозволити в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що буде підставою для присвоєння донору статус "Почесний донор України".