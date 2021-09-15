В Україні з'явиться нове свято: що планують відзначати

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, 24 липня православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги.

"Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка - володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини (обов'язковий податок натурою або грішми на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого суспільного об'єднання)", - йдеться в документі.

Автори проекту наголошують, що "встановлення цього свята обумовлено підтримкою фахівців фінансових відомств, що несуть перед народом відповідальність за подальший розвиток держави Україна".

У документі зазначається, що на сьогодні у бюджетній сфері працюють близько 16 000 фінансових працівників.