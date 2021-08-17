В Україні з'явиться державний авіаперевізник: названо терміни

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", - сказав Зеленський в ході зустрічі з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше.

Глава держави зазначив, що на сьогодні внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх потреб держави, тому було прийнято рішення про створення національного авіаперевізника.

За словами президента, поява державного авіаперевізника забезпечить українцям доступні і зручні перельоти між регіонами країни, а також дасть поштовх для розвитку туристичного потенціалу України.

Зеленський зазначив, що цей масштабний проєкт вже отримав підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований. Крім того, на ньому позначився вплив пандемії коронавірусу. Однак незважаючи на це можливості для створення національного авіаперевізника в Україні є.