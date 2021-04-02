В Україні може з'явитися Держреєстр майна, знищеного внаслідок агресії РФ

В Україні може з'явитися Державний реєстр майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії. Відповідний законопроект №5177 підтримав комітет Верховної ради з питань прав людини.
"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, № 5177, прийняти за основу", - сказано у повідомленні.
Закон дає визначення термінам "знищене майно", "пошкоджене майно", "втрачене майно", "компенсація", "реституція".
Згідно з документом, реєстр буде єдиною державною інформаційно-телекомунікаційною системою, яка призначена для збирання, накопичення, обробки, зберігання та захисту інформації про майно, знищене, пошкоджене або втрачене внаслідок збройної агресії.
У реєстрі буде вестись облік осіб, які мають право на компенсацію за таке майно або реституцію. У ньому також буде інформація про нараховані розміри компенсації, здійснені реституції.
У законі прописана можливість використання даних Реєстру як для формування консолідованої претензії України до держави-агресора щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України, так і для їх використання у судових спорах, позивачами у яких є фізичні та юридичні особи, майнові права яких порушили в результаті агресії.
Документ визначає порядок надання компенсацій за знищене, пошкоджене та втрачене нерухоме та рухоме майно.
Крім того, встановлюються засади функціонування Комісії з обстеження знищеного та пошкодженого майна та Комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням компенсації постраждалим особам.
Нагадаємо, раніше Рада схвалила заяву через загострення на Донбасі 26 березня, у результаті якого загинули четверо українських військовослужбовців. ВР вимагає від Росії негайно припинити бойові дії.
Як писало РБК-Україна, в Україні також планують ввести покарання за сприяння російській агресії.