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В Україні може з'явитися Держреєстр майна, знищеного внаслідок агресії РФ

Автор: Юлія Струк

В Україні може з'явитися Державний реєстр майна, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії. Відповідний законопроект №5177 підтримав комітет Верховної ради з питань прав людини.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"У висновку, наданому головному комітету, рекомендовано проект закону про захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, № 5177, прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Закон дає визначення термінам "знищене майно", "пошкоджене майно", "втрачене майно", "компенсація", "реституція".

Згідно з документом, реєстр буде єдиною державною інформаційно-телекомунікаційною системою, яка призначена для збирання, накопичення, обробки, зберігання та захисту інформації про майно, знищене, пошкоджене або втрачене внаслідок збройної агресії.

У реєстрі буде вестись облік осіб, які мають право на компенсацію за таке майно або реституцію. У ньому також буде інформація про нараховані розміри компенсації, здійснені реституції.

У законі прописана можливість використання даних Реєстру як для формування консолідованої претензії України до держави-агресора щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України, так і для їх використання у судових спорах, позивачами у яких є фізичні та юридичні особи, майнові права яких порушили в результаті агресії.

Документ визначає порядок надання компенсацій за знищене, пошкоджене та втрачене нерухоме та рухоме майно.

Крім того, встановлюються засади функціонування Комісії з обстеження знищеного та пошкодженого майна та Комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням компенсації постраждалим особам.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила заяву через загострення на Донбасі 26 березня, у результаті якого загинули четверо українських військовослужбовців. ВР вимагає від Росії негайно припинити бойові дії.

Як писало РБК-Україна, в Україні також планують ввести покарання за сприяння російській агресії.

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Новини України агрессияимуществоВерховна Рада
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