В Україні з'явиться "чорний список" учасників ринку електроенергії: що відомо

Так, для посилення відповідальності несумлінних учасників ринку за порушення договірних умов планується внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електроенергії на товарній біржі "Українська енергетична біржа".

Міненерго запропонує ввести перелік систематичних порушників договірних зобов'язань (так званий Black List), який буде тимчасово обмежувати їм доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Напрацювання в Міненерго планують представити на засіданні аукціонного комітету, яке відбудеться 9 липня.

У міністерстві відзначили, що з запитами про введення таких змін звернулися ДП "Гарантований покупець" і "Українська енергетична біржа".

У Міненерго пояснили, що зараз спостерігається спотворення ціноутворення на організованих сегментах ринку, про що свідчить періодичне падіння ціни на електроенергію нижче собівартості її виробництва навіть найдешевшої атомної генерації.

Також, на думку міністерства, останнім часом спостерігаються маніпуляції і на ринку двосторонніх договорів.

"Окремі трейдери і постачальники, які уклали двосторонні договори на купівлю електроенергії за результатами електронних аукціонів, не виконують взяті на себе зобов'язання щодо купівлі електроенергії в обсягах та за цінами, згідно з договором, і порушують умови оплати за відпущену електричну енергію", - заявляють в Міненерго.

На думку міністерства, ця ситуація призводить до погіршення фінансово-економічного стану виробників електроенергії, ускладнює планування їх виробничої діяльності, зокрема, визначення і формування необхідних запасів палива.