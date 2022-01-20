В Україні з'явився День вшанування захисників Донецького аеропорту

Щороку 20 січня будуть організовуватися й проводитися урочисті й пам’ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту.

"Це, зокрема, заходи з вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони, де розташована Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін", - пише пресслужба Міноборони.

Зокрема, у військових частинах Збройних сил України, вищих військових навчальних закладах й бібліотеках проводитимуться тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки, а також обговорення документальних фільмів та кінохронік, що присвячені темі оборони Донецького аеропорту.