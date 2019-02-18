В Україні з'явилися трансплант-координатори

Трансплант-координатори перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство

В Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор", который будет заниматься налаживанием связь между всеми участниками процесса трансплантации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины на странице в Facebook.

Как отмечается, трансплант-координаторы, в частности, будут проверять и получать согласия на донорство, вовремя и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации (ЕГСТ), организовывать оперативную и безопасную транспортировку органов.

"Они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, ожидающими трансплантацию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что первая группа будущих трансплант-координаторов уже учится в Запорожской медицинской академии последипломного образования Минздрава Украины.

Практическую часть (около 70% курса) медики проходят в Центре трансплантации Запорожской областной больницы.

Напомним, в конце октября 2019 года Министерство охраны здоровья начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2386а-1, которым предлагается позволить трансплантацию органов после смерти донора, при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию.