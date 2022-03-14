В Україні постраждав ще один іноземний журналіст, - Венедиктова

В Україні від дій окупантів постраждав ще один іноземний журналіст. Зараз він перебуває в реанімації, під наглядом лікарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокурора Ірину Венедиктову.
"Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "руськомирний" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На цей момент журналіст перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Трагедія сталася сьогодні 2 години тому", - повідомила Венедиктова.
Вона додала, що збирається акцентувати, зокрема на тих військових злочинах, жертвами яких стали громадяни інших наших держав-партнерів.
"Розумію, що питання чутливе, але розраховую на те, що лідери цивілізованого світу таким чином швидше зважаться на прийняття про закриття неба", - додала генпрокурор.
Також вона зазначила, що британський журналіст виконував редакційне завдання і не перебував на військовому об'єкті.
"Ще раз хочу звернутися до наших партнерів - громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Цей чоловік не був на військовому об'єкті, в який за словами офіційних осіб РФ, вони постійно ціляться. Не будучи на військовому об'єкті, він отримав серйозні поранення. Звичайно, відомості про злочин внесені до ЄРДР", - повідомила Венедиктова.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з початку війни вбили трьох журналістів і вчинили 10 замахів.
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