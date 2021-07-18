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В Україні похолодає до +21 градуса: синоптики назвали дату

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Україна, Неділя 18 липня 2021 21:26
В Україні похолодає до +21 градуса: синоптики назвали дату Фото: в Україні прогнозують похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні найближчим часом почне холодати. Температура повітря знизиться до +21 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Завтра, 19 липня, температура повітря почне знижуватися у західних областях країни. Збити спеку також допоможуть зливи, які завтра прогнозують на заході та півночі Україні. У понеділок на термометрах в західних областях буде від +24 до +26, на решті території температура залишатиметься вищою +30 градусів.

У вівторок, 20 липня, температура повітря на заході України місцями знизиться до +21 градуса, а на півночі стовпчики термометрів опустяться до +25. У південні області прийдуть дощі, але на температуру повітря це не вплине.

Впродовж тижня температура буде знижуватися й у решті областей. Так, вже 23 липня, найвищою позначкою на термометрах українців буде +27 - у південних областях. На решті території температура повітря коливатиметься від +21 до +24 градусів. Опадів у п'ятницю вже не прогнозують.

Фото: прогноз погоди на 19-23 липня

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