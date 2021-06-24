В Україні підтвердили 937 нових COVID-випадків за добу

В Україні, протягом минулої доби 23 червня зафіксували 937 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 33 дітей та 24 медпрацівників.
В лікарні потрапили 559 людей, померли - 58, одужала 2 471 людина.
За добу було проведено понад 50 тисяч тестувань різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували випадки штаму коронавірусу під назвою "Дельта". Цим штамом коронавірусу інфікувалися 2 людини.
РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я підготує пропозиції щодо нових обмежень для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта" в Україні.