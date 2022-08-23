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Коли в Україні подорожчають овочі: прогноз виробників

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 07:30
Коли в Україні подорожчають овочі: прогноз виробників Фото: виробники сподіваються підняти ціни на овочі лише в жовтні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Влітку ціни на овочі в Україні впали через сезонний фактор. Виробники заявляють, що восени можливе зростання цін на 10-15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, який дав заступник голови ГС "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Денис Марчук

За його словами, на ціни будуть тиснути порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.

"Інфляція, війна, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне - це складові, які формують цінову політику на продукти харчування. З початку війни ціни на всі товари зросли на понад 20%. Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції", - сказав він.

Марчук зазначив, що картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня.

"Враховуючи те, що певна кількість українців виїхали за кордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", - прогнозує представник асоціації виробників аграрної продукції.

Нагадаємо, за даними Держстату, в липні 2022 року в Україні подорожчали овочі, яйця і гречка.

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