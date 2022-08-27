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В Україні планують поновити ремонт доріг: комітет Ради підтримав урядовий законопроект

Фото: ремонт доріг відноситься за кошти дорожнього фонду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав урядовий законопроект щодо використання коштів державного дорожнього фонду. Планується відновити ремонт доріг за кошти цього фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інформаційне управління Ради.

Законопроектом №7669 пропонується виключити статтю 38 закону про держбюджет, згідно з якою в поточному році кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони.

За даними Бюджетного комітету, ця стаття залишається нереалізованою в частині спрямування коштів на оборону у зв’язку з відсутністю механізму.

Крім того, видатки державного бюджету на потреби безпеки і оборони у 2022 році вже збільшено орієнтовно на 807,5 млрд гривень.

Як зазначається в повідомленні, загалом метою законопроекту є фінансове забезпечення виконання необхідних дорожніх робіт, насамперед проведення аварійно-відновних робіт на зруйнованих ділянках доріг і штучних спорудах та утримання автомобільних доріг державного значення в належному технічному стані.

Це "є необхідною умовою для забезпечення оборони і безпеки, з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів для здійснення військових перевезень, перевезень, пов’язаних з евакуацією населення і вантажів".

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу.

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