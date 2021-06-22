В Україні планують до 2030 року ліквідувати захворюваність на сказ

В Україні найближчим часом буде прийнята програма з контролю за сказом у тварин. Проєкт містить плани щодо повної ліквідації цього захворювання до 2030 року.

Зазначається, що в Україні затвердять програму з контролю за сказом у тварин на 2021-2030 роки. Проєкт "Удосконалення законодавства, контролю та обізнаності у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин в Україні" розроблений співробітниками Держпродспоживслужби та експертами з ЄС.

Європейські експерти також допомогли провести оцінку ризиків поширення сказу в Україні. Як уточнили в Держпродспоживслужбі, за січень-березень 2021 року в країні проти сказу були щеплені 1,1 млн тварин, при цьому виявлено 236 випадків сказу.