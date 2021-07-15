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В Україні переглянули норми щодо заповнюваності стадіонів: що змінилося

Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до нового тимчасового медичного протоколу, в Україні дозволено заповнювати стадіони під час футбольних матчів на 66%. Це стосується регіонів, які не перебувають в червоній зоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на УПЛ.

Відсьогодні, регіонам, які не перебувають в "червоній" зоні, дозволено заповнювати стадіони під час проведення змагань із глядачами до 2/3 від загальної кількості місць.

Регіони із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки зобов'язані забезпечувати дотримання вимог стосовно носіння захисних масок або ж респіраторів організаторами й глядачами.

Регіони з "жовтим" або ж "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки повинні забезпечувати дотримання вимог стосовно соціальної дистанції між глядачами й організаторами, яка становить 4 кв. метри площі будівлі або території. Зокрема, носіння медичних масок й респіраторів також залишається обов’язковим.


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