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В Україні відремонтують судноплавні шлюзи Дніпра

Автор: Наталія Гурковська

Цього року програма президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала на річках. Наразі вже розпочалися капітальні ремонти на судноплавних шлюзах Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

За його словами, на завершальній стадії перебувають роботи з модернізації пункту управління Київського шлюзу. У подальших планах - капітальний ремонт на решті п’яти дніпровських шлюзів.

Також на стадії попереднього техніко-економічного обґрунтування - проекти з побудови другої гілки Каховського та реконструкції трикамерної гілки Запорізького судноплавних шлюзів.

"На часі також і адміністративні зміни - на базі ДП "Укрводшлях" буде створено єдине підприємство для обслуговування та розвитку річкової інфраструктури, яке здійснюватиме зокрема й лоцманське проведення та навігаційне забезпечення", - зазначив міністр.

Основним інструментом для відродження судноплавства на найбільших українських річках стане новостворений Державний фонд внутрішніх водних шляхів. Це передбачено законопроєктом №5090, який Верховна рада ухвалила 15 лютого.

"Ми обрали саме цей шлях, спираючись на успішний досвід функціонування Дорожнього фонду. Багаторічне ігнорування потреби саме річкової інфраструктури та судноплавства вимагає від держави системного підходу, а також довгострокового планування. Саме тому вже цього року стартувало "Велике будівництво" на річках", - написав Кубраков.

Раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначав, що до кінця року буде завершене будівництво дороги до Одеського морського торговельного порту.

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Велике будівництво