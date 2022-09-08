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В Україні відреагували на пропозицію Берлусконі щодо посередництва з РФ

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 16:37
В Україні відреагували на пропозицію Берлусконі щодо посередництва з РФ Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні відреагували на бажання екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі разом з екс-канцлером Німеччини Ангелою Меркель, виступити посередником між Україною і РФ та заявили, що вони не мають авторитету для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та Росією варто розглядати як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах", - написав Подоляк.

Подоляк вважає, що будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Проте, на його думку, ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають.

Нагадаємо, що Берлусконі з Меркель хоче виступити посередником між Україною і РФ. При цьому колишній італійський прем'єр додав, що на цей час не бачить ніяких економічних втрат для президента РФ Володимира Путіна.

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