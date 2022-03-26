RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні залишилися запаси експортного зерна на 7,5 млрд доларів, - Мінагрополітики

Фото: Запаси зерна на експорт в Україні сягають 7,5 млрд доларів (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

На сьогодні в Україні існують великі запаси зерна, які були передбачені на експорт. У грошовому еквіваленті це складає близько 7,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив новопризначений міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Питання, які турбують всіх - посівна, а також не менш важливе завдання - налагодження логістики експорту зерна. Тому що це дуже великі об’єми", - заявив він.

У той же час, як нагадав міністр, робота українських портів обмежена через війну.

"Порти обмежили. Раніше ми в місяць вивозили 4-5 млн тонн сільськогосподарської продукції, зерна, продуктів переробки через порти. Зараз - лише декілька тисяч тонн через західні кордони. Дуже важливо це налагодити. Очевидно, відмінусувавши ті запаси, які потрібні країні", - сказав Сольський.

Адже, за його словами, ці кошти від експорту потрібні аграріям для оплати оренди, на зарплати та посівну.

"Тому це основна робота, яка ведеться міністерством, аграрним комітетом і на якій всі зосереджені", - розповів міністр.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політики