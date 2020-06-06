В Україні осіло близько 10% "ворів в законі" з усього світу. Більшість з них - не українці.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами близько 15-25 "ворів в законі" наразі перебувають на території України.

"Але їх заїжджає в Україну значно більше. Більшість "ворів в законі" - не українці. Українців менше 6%. Як правило, "вори в законі" не мають українського паспорту. Це паспорт або підроблений, або цей паспорт на інше призвище… Десь в світі 450 "ворів в законі". В Україну заїжджає приблизно 50", - сказав Клименко.

Він зазначив, що дуже часто "вори в законі" керують злочинними організаціями на відстані - з Турції, Кіпру, Греції, Іспанії. За його словами, 10% ворів в законі осіло в Україні

Клименко додав, що в минулому скликанні Верховної ради не було прийнято закон про "ворів в законі" через тиск на депутатів.

"Вори в законі, які присутні в Україні є справжніми ляльководами, які тягнуть тисячі ниточок... Закон про "ворів в законі" минуле скликання ВРУ не змогло проголосувати. Був настільки великий тиск на депутатів зі сторони в тому числі людей, відносно яких ми цей закон прийняли", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада в другому повторному читанні схвалила законопроект Зеленського №2513 про "злодіїв у законі".

Раніше Зеленський вимагав від парламенту прийняти у другому читанні законопроект "Про злодіїв в законі".