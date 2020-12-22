В Україні в одній області лікарняні ліжка для COVID зайняті більш ніж на 70%

Фото: медик (РБК-Україна)

У Миколаївській області лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті 70,1%. В середньому по країні зайняті 41,9% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Крім Миколаївської області, більш ніж наполовину лікарняні ліжка зайняті в Одеській області (52,9%) і Києві (50,5%).

За станом на 22 грудня в Україні введено 64 077 ліжок для COVID-19.

Також в країні продовжує скорочуватися показник захворюваності COVID-19. Зараз в Україні цей показник становить 385,3 при нормі 40. Двома днями раніше показник захворюваності становив 396,9. Найгірша ситуація спостерігається в Києві (656,7), Черкаській (631,9) і Запорізькій (629,1) областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в країні вже третій тиждень поспіль фіксують зменшення захворюваності COVID-19. За минулий тиждень виявили більш ніж на 8 тисяч нових випадків менше, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 8513 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві та Дніпропетровській області. Одужали при цьому понад 14 тисяч осіб.