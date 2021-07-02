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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Також в областях будуть дощі та град.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Завтра в Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, в Україні будуть йти дощі всі вихідні. Не лишиться ні одного регіону, в якому буде сухо. Температура повітря опуститься.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на ці вихідні.

Зазначимо, наприкінці червня в Києві встановилася спекотна погода. За даними метеорологів, були оновлені декілька температурних рекордів.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні до середини липня принесе періоди рясних дощів з грозами, очікуються сильні зливи зі шквалами в різних регіонах.

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Погода в УкраїніШтормове попередження