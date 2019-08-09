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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 15:10
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

До кінця доби очікуються грози і шквали

Погода в Україні сьогодні, 9 серпня, погіршиться, місцями очікується грози і шквали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Госудаственной служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, до кінця доби, п'ятниці, 9 серпня у північних, південних і центральних областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями очікується шквальний вітер 25-28 м / с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні сьогодні, 9 серпня, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, за даними синоптиків, сьогодні майже по всій території країни очікуються дощі, місцями грози.

Крім того, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, на вихідних, 10 та 11 серпня, в Україні очікується тепла погода, але з дощами. У суботу, 10 серпня, антициклон обумовить майже скрізь сонце і комфортну температуру повітря - +24 до +29 градусів. У Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях можливі локальні грозові дощі. Також на сході можливий поривчастий вітер.

У неділю, 11 серпня, температура повітря підвищиться до +32 градусів, у більшості областей буде сонячна погода. Ймовірність короткочасних дощів і гроз збережеться в західних і північних областях.

На вихідних в Україні очікується спека та дощі Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні
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