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В Україні оголосили штормове попередження

Автор: РБК-Україна

У неділю, 11 липня, на заході України очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До кінця доби 11 липня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі", - йдеться в повідомленні.

Також до кінця дня у південній частині та Карпатському регіоні, вдень 12 червня у південних, центральних областях, у Прикарпатті та Закарпатті очікуються грози. При цьому в окремих районах синоптики прогнозують град і шквали 15-20 м / с.

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