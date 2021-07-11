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В Україні оголосили штормове попередження

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Україна, Неділя 11 липня 2021 19:05
В Україні оголосили штормове попередження Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 11 липня, на заході України очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До кінця доби 11 липня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі", - йдеться в повідомленні.

Також до кінця дня у південній частині та Карпатському регіоні, вдень 12 червня у південних, центральних областях, у Прикарпатті та Закарпатті очікуються грози. При цьому в окремих районах синоптики прогнозують град і шквали 15-20 м / с.

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