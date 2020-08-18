ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні оголосили штормове попередження

Україна, Вівторок 18 серпня 2020 09:01
В Україні оголосили штормове попередження
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Синоптики попереджають про грозові дощі

Сьогодні, 18 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грозові дощі на заході країни.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Таким чином, сьогодні вдень у всіх західних областях очікуються грози та дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

В Україні оголосили штормове попередження

Фото: грози в Україні (meteo.gov.ua)

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають, що в Україні сьогодні буде утримуватися пожежна небезпека.

Нагадаємо, сьогодні погода в усіх західних областях буде дощовою, однак на іншій території України очікується помірна хмарність, а температура повітря коливатиметься від +26 до +32.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся