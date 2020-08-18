В Україні оголосили штормове попередження

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Синоптики попереджають про грозові дощі

Сьогодні, 18 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грозові дощі на заході країни.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Таким чином, сьогодні вдень у всіх західних областях очікуються грози та дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Фото: грози в Україні (meteo.gov.ua)

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають, що в Україні сьогодні буде утримуватися пожежна небезпека.

Нагадаємо, сьогодні погода в усіх західних областях буде дощовою, однак на іншій території України очікується помірна хмарність, а температура повітря коливатиметься від +26 до +32.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.