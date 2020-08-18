Дощі на заході та спека до +32: прогноз погоди на сьогодні

Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря коливатиметься від +26 до +32 градусів

Сьогодні, 18 липня, погода в усіх західних областях буде дощовою, однак на іншій території України очікується помірна хмарність. Температура повітря коливатиметься від +26 до +32.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні йтимуть на всій західній території України. У всіх інших регіонах буде сухо та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +26 до +30. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +17.

У центральних та північних областях температура вдень буде від +27 до +32, а вночі вона опуститься до +15 +18 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +26 до +31, а вночі від +13 до +19.

Фото: погода в Україні на 18 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні очікується помірна хмарність. Температура повітря коливатиметься від +27 до +31, а вночі від +13 до +18.

Фото: погода в Києві та області на 18 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у ДСНС попереджали, що Україні буде утримуватися пожежна небезпека.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.