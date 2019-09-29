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В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 15:54
В Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сильні пориви вітру очікуються 30 вересня

Погода в Україні у понеділок, 30 вересня, погіршиться у західних областях, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Український Гідрометцентр.

За даними українських синоптиків, завтра у західних областях варто очікувати сильних поривів вітру, швидкість яких сягатиме 15-20 м/с. У високогірних районах Карпат прогнозуються пориви вітру, силою до 25-30 м/с.

Крім того, у період з 29 по 2 жовтня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на початок жовтня. У період з 1 по 3 жовтня в Україні переважатиме дощова погода, яка чергуватиметься з сонцем. Крім того, у понеділок, 30 вересня, прогнозувалися опади у північних, центральних та західних областях.

Як повідомляли синоптики, 29 вересня більшість території України охопить дощова погода. Опади не очікувалися лише на заході та частково на півдні. Середня температура по Україні вдень прогнозувалась від +14 до +19.

Синоптики дали прогноз на початок жовтня В Україну йде потепління з дощами
Новини України ГідрометцентрШтормове попередження
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