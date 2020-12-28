В Україні оголосили про штормове попередження

У вівторок, 29 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про сильні вітри до 30 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, завтра в України спостерігатиметься шквальний вітер від 15 до 20 м/с, а у Карпатах пориви вітру будуть в межах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, 28 грудня практично на всій території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура повітря вдень місцями опуститься до -3 градусів.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у більшості областях прогнозують сильний вітер та ожеледицю на дорогах.

Також повідомлялося, що 23 грудня в результаті ускладнення погодних умов сталося більше тисячі дорожньо-транспортних пригод. У результаті аварій 13 осіб загинули та 64 - були травмовані.