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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: Максим Зайченко

В Україні до 15 жовтня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, висока ймовірність пожеж очікується в східних областях.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 14-15 жовтня у східних областях та більшості районів Сумської та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Луганській області ліквідували останній осередок масштабної пожежі, яку гасили з 30 вересня. Правоохоронці вже встановили чотири ймовірних джерела загоряння в Луганській області.

Зазначимо, уряд виділить з резервного фонду бюджету 185 мільйонів гривень людям, які постраждали під час цих пожеж. Зокрема, сім'ям загиблих пропонують виділити 200 тисяч гривень.

Також РБК-Україна писало, що на території Харківської області рятувальники двічі гасили пожежі, які перекинулися з Росії.

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