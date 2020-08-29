В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Синоптики попередили, що в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки 29 та 30 серпня. Високий ризик виникнення пожеж на відкритих територіях очікується в більшості регіонів.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укргідрометцентру, 29-30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Також РБК-Україна писало, що у вересні спостерігатиметься температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних буде спекотною і без опадів на всій території країни; температура повітря місцями підніметься до +35 градусів.