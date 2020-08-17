В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 17 серпня, в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, на території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники наголошують, що через це значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Зазначимо, що найспекотніша погода в Україні спостерігатиметься у Херсонській області.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 17 серпня, буде ясною, але місцями спостерігатиметься хмарність, а дощі очікується у трьох західних областях.

Також РБК-Україна раніше писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.