В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)

Загрозу прогнозують у більшості східних районів

За даними УкрГідрометцентру, 28 травня погода в Україні погіршиться. Синоптики повідомляють про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. (ДСНС)

Як повідомляється, сьогодні у більшості районів східних областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека - це можливість виникнення та розвитку пожежі. Зазначимо, під час пожежонебезпечного періоду заборонено заїжджати до лісу на автомобілях та полювати із використанням вогнепальної зброї. Крім того, не слід залишати скляні пляшки, розбите скло та консервні бляшанки в місцях відпочинку, адже фокусуючи сонячні промені, вони можуть стати джерелом пожежі.

У разі загорянь необхідно вчасно повідомляти пожежну службу за номером 101.

Нагадаємо, погода в Україні 28 травня лишається холодною та дощовою.

Також сьогодні в Україні оголошено штормове попередження, а у північних областях очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с.

Разом з тим, синоптики різко змінили прогноз на червень, буде холодніше.

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Автор: Андрій Козловський