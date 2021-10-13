В Україні громади наділили правом визнавати вантажі гуманітарною допомогою. Підписано закон

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо оперативності прийняття рішень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховна рада прийняла законопроєкт № 1758-ІХ 21 вересня 2021 року.

Документ покликаний забезпечити на місцевому рівні оперативність прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 22 тонн. Крім того, органи місцевого самоврядування визначені одержувачами такої допомоги.

Закон розширює повноваження громад про визнання гуманітарною допомогою для одержувачів на їх території, зокрема:

легкових автомобілів для інвалідів;

транспортних засобів спецпризначення (за винятком таксі та автомобілів інкасації) для забезпечення ними бюджетних підприємств, установ та організацій.

"Такі транспортні засоби спецпризначення не можуть бути відчужені протягом 10 років за будь-якими цивільно - правовими договорами, крім безоплатної передачі іншим аналогічним підприємствам", - зазначено в повідомленні.

Крім того, місцеві адміністрації отримали право визнавати гуманітарною допомогою вантажі вагою до 5 тонн у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, а також вантажі вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.