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В Україні оновили Положення про військову службу в ЗСУ: що змінилося

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 19:53
В Україні оновили Положення про військову службу в ЗСУ: що змінилося Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження українцями військової служби у Збройних силах України. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Своїм указом глава держави уточнив норму про укладення першого контракту з випускниками вищих військових навчальних закладів та курсів підготовки офіцерського складу. Документ визначає, що з курсантами ВУЗів та слухачами курсів, які не мають офіцерських звань, після успішного закінчення навчання (підготовки) на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу - строком на 5 років, а за спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації - на 10 років.

Указ глави держави також визначає термін проходження військової служби. Він може бути продовжений за новим контрактом для рядових - на 3 роки, сержантам і старшинам - від 3 до 5 років.

Документ передбачає введення первинного військового звання для щойно призваних осіб - рекрута. Після складання присяги їм присвоюється звання рядового (матроса).

Для осіб офіцерського складу водиться первинне військове звання молодшого лейтенанта (раніше - лейтенанта, в окремих випадках - молодшого лейтенанта).

Указ президента також уточнює терміни вислуги у військовому званні, норми про чергове і дострокове присвоєння, звільнення з посад військовослужбовців і ряд інших положень.

Глава держави також підписав указ Про внесення змін до Положення про проходження військової служби в Державній прикордонній службі України.

Водночас указом №486/2021 визнано такими, що втратили чинність, низку указів президента України про проходження військової служби в ЗСУ, СБУ, Управлінні держохорони, Держприкордонслужбі, Держспецзв'язку, Службі зовнішньої розвідки.

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Володимир Зеленський Збройні сили України
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