В Україні виявили "клон" Фонду гарантування вкладів: його перевірить поліція

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до поліції внаслідок виявлення компанії-двійника. ФГВФО зауважив, що не має жодного відношення до "клона".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ФГВФО .

Згідно з повідомленням, ФГВФО не має жодного відношення до компанії-двійника "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів", що була зареєстрована 25 березня поточного року та має код ЄДРПОУ 44085785.

"Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією. У свою чергу - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже звернувся до правоохоронних органів, зокрема до Національної поліції, з проханням вивчити діяльність компанії-тезки та вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій", - відзначає пресслужба.

Наразі відомо, що "клон" у видах своєї діяльності відзначив:

будівництво житлових і нежитлових будівель;

інші види грошового посередництва;

інші види кредитування;

надання інших фінансових послуг;

Зокрема, пресслужба ФГВФО повідомляє про те, що серед засновників компанії-двійника відзначаються недобросовісні позичальники одного з банків, що ліквідуються.

"Термін прострочки яких, на момент продажу, становив близько 10 років", - зазначається на сайті фонду.