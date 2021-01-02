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В Україні забезпечено проїзд по дорогах держзначення, - "Укравтодор"

Автор: Юлія Струк

На ранок суботи, 2 січня, проїзд основними дорогами в Україні забезпечено. Покриття на дорогах держзначення в областях з опадами місцями мокре.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Вказано, що станом на 6 годину ранку 2 січня місцями дощ у Дніпропетровській, Луганській та Чернігівській областях, на решті території місцями тумани. На більшості перевальних ділянках доріг без опадів.

"Лише на Ужоцькому та Яблунецькому випадає невеликий сніг. Стан покриття мокрий", - зазначається у повідомленні.

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"Укравтодор" інформує, що на дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.

"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - сказано у повідомленні.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяні в роботі 164 одиниці техніки та 185 робітників.

Нагадаємо, 31 грудня покриття на дорогах державного значення в більшості областей було переважно мокрим.

Як писало РБК-Україна, у суботу погода на всій території України буде похмурою і без опадів. Температура повітря вдень в регіонах буде коливатися від +2 до +9 градусів.

Прогноз погоди
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