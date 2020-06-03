Україні потрібно закріпити визначення антисемітизму в законодавстві, - посол Ізраїлю

Фото: Йоель Ліон (facebook.com intercourier ua)

Посол вважає, що розроблене IHRA визначення допоможе в боротьбі з антисемітизмом

Посол Ізраїлю Йоель Ліон закликав Україну закріпити визначення антисемітизму в законодавстві. Міжнародний альянс в пам'ять про Голокост (IHRA) розробив відповідне визначення.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, коли в Україні єврейський монумент змалювали антисемітськими написами, то справу відкрили за статтею псування майна.

"Це не те, що варто було б робити. Вам потрібно чітке визначення антисемітизму у вашому законодавстві", - заявив він.

Посол вважає, що розроблене IHRA визначення допоможе в боротьбі з антисемітизмом.

"Ви повинні робити те, що повинна робити країна, щоб їх (випадки антисемітизму, - ред.) зупинити і притягнути винних до відповідальності", - заявив він.

Ліон заявив, то в Україні є підйом антисемітизму.

"Якщо люди міркують про те, що дуже багато євреїв займаються бізнесом в Україні - це антисемітизм, це ненормальна річ", - додав він.

Також він назвав проявом антисемітизму переписування історії, написані образи на синагозі.

"Я піду навіть далі. Я знаю, що багато хто в Україні обговорюють, чи можна використовувати певне слово замість слова "єврей" в українській мові - не буду його називати, ви самі розумієте, про яке слово мова", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що міжнародне співтовариство має не допускати проявів антисемітизму.

У той же час, Зеленський заявив про низький рівень антисемітизму в Україні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна