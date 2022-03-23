Україні потрібна протитанкова зброя великої дальності, - Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україні потрібна протитанкова зброя великої дальності. При цьому він підкреслив, що українська армія потребує поповнення запасів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"По-перше, у нас не було достатньо зброї. Отже, у нас закінчується зброя. Це те, що ми побачимо наступного тижня", - заявив він.

Водночас Пристайко додав, що президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО обговорить нові поставки зброї Україні.

"Завтра президент Зеленський поговорить з НАТО, з усією НАТО, і ми подивимося, як ми можемо поповнити наші запаси і що ми можемо мати, що має набагато більший радіус дії і сильніше, ніж будь-коли. У нас достатньо зброї, щоб відразу зупинити танки, коли вони до нас наближаються. Але щоб розчистити нашу землю, нам потрібно щось з набагато більшою відстанню", - заявив Пристайко.