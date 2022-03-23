RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україні потрібна протитанкова зброя великої дальності, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україні потрібна протитанкова зброя великої дальності. При цьому він підкреслив, що українська армія потребує поповнення запасів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"По-перше, у нас не було достатньо зброї. Отже, у нас закінчується зброя. Це те, що ми побачимо наступного тижня", - заявив він.

Водночас Пристайко додав, що президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО обговорить нові поставки зброї Україні.

"Завтра президент Зеленський поговорить з НАТО, з усією НАТО, і ми подивимося, як ми можемо поповнити наші запаси і що ми можемо мати, що має набагато більший радіус дії і сильніше, ніж будь-коли. У нас достатньо зброї, щоб відразу зупинити танки, коли вони до нас наближаються. Але щоб розчистити нашу землю, нам потрібно щось з набагато більшою відстанню", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вадим ПристайкоВійна Росії проти УкраїниЗбройні сили України